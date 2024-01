Haljala kool sai tänapäevase sisustusega arvutiklassi

Varem kasutas Haljala kool 2018. aastal hariduse infotehnoloogia sihtasutuse Tiigrihüppe programmiga saadud Lenovo sülearvuteid, mida oli samuti 24. Koolil oli ka paarkümmend iPad Airi, mis hangiti 2019. aastal. «Kõik ülejäänud arvutid, mis meil majas olid, nende kohta öeldi, et need peaksid prügimäel olema juba ammu,» meenutas direktor Ivo Tupits.

Kui varem soetati arvutid kooli omandusse, siis nüüd võetakse need kasutusrendile. «Ja nad ei ole päris uued. Me arvame mälu ja kõvaketaste järgi, et nad on kaks aastat vanad. Nad on äriklassi arvutid, teise ringi peal, aga sobilikud kooli jaoks,» ütles direktor.