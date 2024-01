Sünoptik Kairo Kiitsak: «Prognoos on väga harva 100 protsenti täpne, ikka kipub ette tulema väiksemaid kõrvalekaldeid»

Milline on ilm homme? Aga ülehomme? Kolme nädala pärast? Nendele küsimustele vastab ikka ja jälle Kairo Kiitsak, kellest Eestis on saanud staarsünoptik, ehkki kümne aasta eest nühkis ta veel põhikoolipinki. Tema Facebooki lehel «Sünoptik Kairo Kiitsak» on jälgijaid 86 000 – hulk, mida küllap kadestavad nii poliitikud, suunamudijad kui ka nõiad. Kuidas aga ta kõige selleni on jõudnud?