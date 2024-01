PLAADIARVUSTUS ⟩ WordWisdom - "Teraapia" (2023)

Oleks vale öelda, et sellist räppi, nagu nullnullindate keskel Eestis tehti, enam siin ei tehta. Tehakse ikka. Aga neile, kes seda ise ei otsi, ei hüppa see kuskilt ka ise näkku. Eriti veel see rahulikum ja mõtlikum osa sellest, mille hulka WordWisdomi "Teraapia" kuulub.