Viimase nelja kuuga on Kunda spordikeskusesse unustatud 20 šampoonipudelit, 15 saunalina, 15 paari ujumispükse, 10 ujumisprilli, 10 joogipudelit, 7 dressipluus, 5 T-särki, 4 ujumismütsi, 4 paari plätusid ja paar trikood.

Silma hakkab, et ujumistrikoosid on maha unustatud vähem kui ujumispükse. "Naised on tublimad," arvas Kunda spordikeskuse tegevuste korraldaja Erli Väli.