Uue kampaaniaga viiakse Ukrainasse 50 kamikaze-drooni

Droonid, mille külge on kinnitatud reaktiivgranaadiheitja lõhkepead.

Virumaa mees Lennart Bergström on alustanud uut kampaaniat, mille eesmärgiks on koguda raha FPV droonide hankimiseks ja Ukrainasse toimetamiseks. Rahvakeeli nimetatakse selliseid droone kamikaze-droonideks, mille eesmärk on lõhkelaenguga tanki või soomuki pihta lennata.