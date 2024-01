Järgmine Elukeskkonna esmaspäev pühendatakse tuumaenergiale

Järgmisel esmaspäeval, 29. jaanuaril, astub Rakvere aiakultuurikeskuses tuumaenergeetikast huvitatute ette Fermi Energia keskkonnajuht Diana Revjako. Aiakultuurikeskuse vedaja Maia Simkin ütles, et ettekandel tuleb juttu sellest, kas tuumaenergia on kasulik või kahjulik, turvaline või ohtlik. Naise sõnul saab loengu ajal ja peale seda küsida ettekandjalt ka küsimusi, et teemat veel sügavamalt avada.