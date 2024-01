Simuna kooli õpetajad liitusid streigiga ja koolimajas õppetööd ei toimu. Kooli direktor Kaja Põldmaa tõdes, et oleks olnud toredam, kui ei oleks pidanud streikima. "Me streigime sellepärast, et kui õpetajad ei ole ühtsed, kes siis veel," kõneles Põldmaa.