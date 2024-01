STREIK ⟩ Haljala kooli direktor Ivo Tupits: "Tõik, et lapsi täna kooli ei toodud, näitab vanemate meelestatust ja tuge õpetajatele"

Reedel vanematele saadetud meilile, mis õpetajate streigist ja selleaegsest töökorraldusest teada andis, ükski vanem negatiivselt ei vastanud. Ivo Tupits avaldas heameelt, et vanemad on aru saanud, miks streik toimub, ja sealjuures õpetajate selja taga seisavad. "On taibatud – kool polegi lapsehoid, vaid haridusasutus ning õpetaja töö tähendab midagi palju enamat kui lastel silma peal hoidmist. Ka tõik, et lapsi täna kooli ei toodud, näitab vanemate meelestatust ja tuge õpetajatele," rääkis Ivo Tupits.