Noortekeskuse juhataja Jürgen Lankei ütles, et nädala kolmel esimesel päeval on noortele planeeritud rohkem tegevusi kui tavaliselt. Mehe sõnul külastab keskust nädalas sadakond last, kuid raske on hinnata, kas streik suurendab noorte huvi või mitte. Tänasest on noortekeskuses ka kolmas töötaja ja Lankei usub, et saadakse suurepäraselt hakkama.