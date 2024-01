Direktor Henry Kallaste ütles, et kuus õpetajat ja tugipersonal streigiga ei ühinenud ning osa tunde toimus. "Lapsevanemad kirjutasid, kelle lapsed kindlasti tahavad kooli tulla. Neid oli 25," rääkis koolijuht ja lisas, et koridori vaadates tundus, et koolis oli kindlasti rohkem kui 25 last.