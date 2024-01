Video ⟩ Veokijuht tegi maakonna piiril sõidukiga hirmuäratava õhulennu

Jõhvi politseijaoskond kirjeldas oma teates, et veoautojuht ei valinud tee- ega ilmastikuoludele vastavat sõidukiirust, mistõttu kaotas sõiduki üle kontrolli ning sõitis teelt välja. "On suur õnn, et sel hetkel ei olnud maanteel liikumas teisi sõidukeid, sest vastasel juhul oleks liiklusõnnetus võinud olla palju traagilisem. Õnneks pääses veoautot juhtinud mees õnnetusest vaid suure ehmatusega."