Kui enamus õpetajaid on alustanud või alustamas streigiga, siis Vohnja lasteaed-algkooli kollektiiv otsustas tööseisakuga mitte kaasa minna.

Kooli direktor Õnne Kiviperk ütles et tal polnud lastele südant öelda, et ärgu esmaspäeval tulgu kooli. "Milles lapsed süüdi on," küsis naine.