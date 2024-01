Termokaamera näeb pimedas keldris kössitaja kohe ära

Kottpimedas ruumis vaikuses istudes saab aeg hoopis teise tähenduse. Kuigi sekund on ikka sekund, tundub, et pimedus korrutab ootaja jaoks selle vähemalt kolmega. Ka täiesti kottpime ruum, kus ei näe sõrmegi suhu pista, on harjumatu nähtus. Isegi põhjamaise talve südaööl on linn tuledest valgustatud ning mingi valguse kuma jõuab isegi siis vannituppa, kui tuled ei põle.