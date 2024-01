Eesti Raudtee sõlmis ametiühinguga kollektiivlepingu

Eesti Raudtee juhatuse esimehe Kaido Zimmermanni sõnul oli 2023. aasta raudteesektoris väljakutseterohke, kuid sellest hoolimata soovitakse pakkuda oma töötajatele kindlust, et nad on ettevõttes ka järgmistel aastatel hoitud. "Neljakuuliste läbirääkimiste tulemusel saavutasime ametiühinguga hea kompromissi. Üle said vaadatud nii palgatingimused, mitterahalised hüved kui ka parem töö- ning pereelu ühildamine," kommenteeris Zimmermann.