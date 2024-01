Video ⟩ Noored riigikaitsjad sumatasid krõbekülma ilmaga jääauku

Selleks, et jäine karastus üldse toimuda saaks pidid Kadrina vabatahtlikud päästjad päev varem kõvasti vaeva nägema, et vaba veeni jõuda, sest paisjärve kattis paarikümnesentimeetrine jääkiht. Peale kõva tööd sae ja kirvega sai lõpuks uhke suplusauk, mõõtmetega 5x4 meetrit valmis.

Laupäeval oli järve ääres oma paarkümmend kergelt ärevil nägudega last ja lapsevanemat kohal. Noorkotkaste Kadrina rühma noortejuht Steven Kruusman sõnas, et vettehüpe on finaaliks juba pikalt kestnud veeohutuse koolitusele. "Kadrina noortega teeme reaalselt vette minekut esimest korda," rääkis noortejuht.