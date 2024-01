Maanteed muudab libedaks kiiresti muutuv temperatuur

Tänavu on kuidagi eriti palju toimunud liiklusõnnetusi, mille ühe põhjusena tuuakse välja libedus. Kas maanteed on libedamad kui eelmistel aastatel? Mis on selle põhjus? Rahapuudus või erakorraline ilm? Transpordiameti ida teehoiu osakonna juhataja Anti Palmi selgitab olukorda, rääkides muuhulgas, et temperatuuri suur kõikumine lühikese aja jooksul on peamine põhjus libeduse tekkimisel.