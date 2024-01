Ida-Virumaa mehed jäid vahele ligi veerand kilo narkoainega

"Raskete narkootiliste ainete tsiviilkäibest kõrvaldamine, narkokuritegude avastamine ja tõkestamine ning läbi selle tänavatel narkopakkumuse vähendamine on ja jääb meie jaoks prioriteediks. Fakt, et mehed olid kinnipeetud just Tallinnas vahetult peale narkootikumide soetamist, annab käimasolevale menetlusele alust arvata, et isikutelt ära võetud aine oli mõeldud Ida-Virumaa tänavatel levitamiseks," rääkis talituse juht.