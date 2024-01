Matemaatika proovieksamil kummardus ülesannete kohale seitse noort. Kokku on 12. klassi lõpetajaid Tamsalu gümnaasiumis tänavu 16, kellest kolmel-neljal on lausa medalilootust.

«Hea rahulik on,» ütles direktor Aivi Must streigipäeval matemaatika õppimise kohta. «Me tõime matemaatika proovieksami sellele päevale, teades, et siis on streik. Proovieksam ja streik sobivad väga hästi kokku,» rääkis ta muheledes.