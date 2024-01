Kust tekkis idee teha moesõu?

Margaret Irval (M. I.): Meil on vaja teha uurimistöö ja me saame seda teha ka praktilise tööna, nii tuligi mõte midagi korraldada. Mõtlesime koos, mis sündmus see olla võiks. Kas teha kevadball või mingi kontsert? Siis torkas kuidagi pähe mõte korraldada moesõu, sest neid on tegelikult Eesti koolides juba aastakümneid tehtud. Eelmisel aastal käisime ka Roosadel Kääridel. Sealt lahkudes tundsimegi, kui äge see ikka on, ja saime kinnitust, et tahaksime ise ka seda teha.