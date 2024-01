Erakonna Isamaa Lääne-Viru piirkonna juhina jätkab Marko Pomerants

"Tegutsemissuunad on selged ja ühise tegutsemise leppes võetud eesmärkide täitmine käib," ütles Rakvere osakonna tagasi valitud juht Suurkaev. "Muutused keskerakonnas on me olukorda Rakveres positiivselt muutnud. Oleme volikogus esindatud kaheteist kohaga ja sellise olukorra jätkumise nimel peame viljelema kvaliteetset koostööd, et valijal oleks meid järgmistel valimistel taas põhjust usaldada."