Kolimisest taastunud Terminaator ootab koos teiste hiirekeldritega uut kodu

Uude koduloomade varjupaika sisse keerates võttis külalisi esimesena vastu suures jooksuaedikus ringi traavinud Panda. Suurt kasvu valge koer, kel silmade ümber mustad laigud, on varjupaiga koeratalitaja Hannes Veeru sõnul väga sõbralik. Kuna aga elu on pakkunud loomale seni rohkem jõudu kui kuulekuskoolitust, on temaga ümber käimiseks tarvis küllalt suurt rammu. Pärast koolitust võiks suur loom olla mõnes peres ägedaks seltsiliseks.