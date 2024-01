Rakvere haiglas on grippi haigestunuid vähem kui aasta alguses

Teisipäevase seisuga oli Rakvere haiglas kolm gripidiagnoosiga patsienti, neist üks intensiivraviosakonnas. COVID-i pärast aktiivravil praegu kedagi ei ole. "Senised viimase aja COVID-i patsiendid on olnud ka valdavalt muu põhidiagnoosiga haiglaravil, kuid sageli on selle põhihaiguse ravi foonil vaja tegeleda ka kõrvalmõjudega," selgitas Suurkaev.

Vaktsineerimine gripi ja koroonaviiruse vastu on tagaplaanile jäänud. "Jaanuari kolme nädala jooksul on Rakvere haiglas COVID-i vastu vaktsineerinud ennast kõigest 12 inimest, keda on selgelt liiga vähe, hinnates haiguse üldist levikut," rääkis Suurkaev. Ta lisas, et COVID pole kuskile kadunud ning jätkuv vaktsineerimine on kindlasti väga asjakohane tegevus. Gripi vastu vaktsineerimise tippaeg jäi sügisesse, kuid mõned vaktsineerimised on tehtud ka sel aastal.