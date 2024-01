Väike meeldetuletus: aastatel 1929–1938 ehitati Prantsuse-Saksa piirile betoonpunkrite süsteem, mida kaitseminister André Maginot’ järgi kutsuti Maginot’ liiniks. See pidi juba eos peatama kõik Saksamaa rünnakud.

Paraku unustati, et Maginot’ liinist võib mööda minna Belgia kaudu, ja seda sakslased 1940. aastal tegidki. Eesti puhul võib see tähendada seda, et vastane ründab näiteks Läti kaudu, sest Läti-Vene piiril ju betoonpunkreid ei ole.