Rohkem infot Rakvere linna munitsipaallasteaedade liitmisest

Miks seda muudatust ikkagi vaja on?

Ümberkorralduse ajendiks on soov säilitada senine kvaliteetne alushariduse teenus ja selle kättesaadavus ning hariduslike erivajadustega laste jätkuv toetamine tingimustes, kus omavalitsuse kulud järjepidevalt kasvavad ja tulude prognoos on tagasihoidlik. Rakvere linn on maakonna tõmbekeskus ja see soodustab linna töö- ja õpirännet ning teenuste saamiseks ka elanikuks registreerimist. Rahvastikuprognoosid on eeldanud laste arvu vähenemist, kuid surve alusharidusteenusele on Rakveres kasvav ning seetõttu ostetakse lasteaiakohti ka erapakkujatelt, kellele me oleme nende koostöö eest väga tänulikud. Aastal 2030 muutuvad seadusemuudatuse tõttu lasteaedade rühmaruumide tingimused, seega ei ole enam Rakvere Triinu lasteaia ruume võimalik kasutada tänasel kujul. Uue regulatsiooni järgi tohib ühe rühmaruumiga rühmades alusharidusteenust pakkuda vaid sõimerühmale. Selleks et alushariduse pakkumiseks kohandatud hoone jääks kasutusse, peame vaatama alusharidust linnas tervikuna.