Toataimed vajavad poputust ja kaitset kahjurite eest

MTÜ Aiakultuurikeskus juhataja Maia Simkin nentis, et ehkki igale kahjurile tuleb erinevalt läheneda, on olemas abinõu, millega saab algul suurema kahju ära hoida. Simkin soovitas osta lillepottidesse panemiseks liimpüünised, mis kahjurid potist kinni püüda aitavad. «Neid on olemas ka nunnusid, liblikakujulisi ja värvilisi. Näiteks väiksema poti jaoks piisab ühestainsastki ja nendelt on lihtsam kahjureid ära korjata,» selgitas Maia Simkin. Aiandus­spetsialist kõneles, et suuremate taimede tarvis, nagu toapalmid või ka floksid, on vaja rohkem kui üht püünist. «Need on sellised taimed, mida kahjurid väga armastavad, neile hakkavad väga hea meelega taimekahjurid külge ja neil tuleb hoolikamalt silma peal pidada,» rääkis Simkin.