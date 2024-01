Alustati läbi aegade suurimat Eesti naiste tervise uuringut

Tartu ülikooli sünnitusabi ja günekoloogia professori ning TÜ kliinikumi naistekliiniku naistearsti Helle Karro sõnul korraldatakse Eesti naiste seas suur terviseuuring iga kümne aasta järel, et saada ülevaade pikema aja vältel toimunud muutustest ja teha valdkonnas paremaid otsuseid. «Arstidena on meile oluline, et naiste tervist puudutavad otsused ja hoiakud oleksid tõenduspõhised. 2024. aasta uuring on varasemast ulatuslikum – esimest korda kaasame üle 12 000 naise vanuses 16–59 eluaastat,» rääkis Karro.