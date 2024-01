Loodusmuuseumi asjatundjad annavad nõu: lindude toidulaud olgu lindudele sobilik

Põhjamaine talv on silmale ilus vaadata, kuid paljudele linnalindudele tähendab see kehva toidulauda. Kuigi linnas on lindude toidulaud üldiselt rikkalikum kui metsas, on meil võimalik loodusega side luua ja üks viis selleks on talvel lindude toitmine. Inimesed saavad nii lindude elu lihtsamaks teha, samas on aga tähtis meeles hoida, et teadmatusest võime kasu asemel hoopis kahju teha.