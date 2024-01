Jäneda koolis streigitakse 3 + 2 päeva

«Siin maapiirkonnas saame me päris korralikku palka võrreldes teiste inimestega. Miks me siis streigime? Meie kooli õnn ja mõneti ka õnnetus on see, et meie õpetajatest paljud on siin 30+ aastat töötanud. Saabub hetk, et need inimesed hakkavad minema väljateenitud vanaduspuhkusele. Ma ei kujuta ette, kuidas siia saadakse noored õppinud inimesed, kes asemele tulevad,» rääkis Jäneda kooli direktor Ülle Oru oma murest.