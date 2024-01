Kaitseväe korvpallimeeskond sai hooaja esimese kaotuse

Team Kaitseväe peatreeneri Jaanus Liivaku sõnul ei tasu aga muretseda ega hooaja esimest kaotust üle dramatiseerida. "Mul on tegelikult hea meel, et saime tugeva mängu. Eks võibolla natukene fair-play-küsimus on, sest valmistusime ise trennis vastaste ühe meeskonnanimekirja järgi, aga pühapäeval olid vastas hoopis teised mehed," rääkis Liivak. "Aga ei, ma ei kurda. Pead meil lendama ei hakka," lisas treener.