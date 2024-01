Vanamõisa mõis saab peale PRIA toetust uue hingamise

Ettevõtjana tegutsev Leo Aadel ütles, et hoone omanikuna on ta vastutanud mõisa säilimise ja taastamise eest. Siiamaani on see tähendanud pigem konserveerimist paremate päevade ootuses. Viimase viieteistkümne aastaga on endine Haljala vallavanem esitanud kaheksa või üheksa rahataotlust ja see, et viimaks raha ka eraldati, on tema sõnul nagu jackpot‘i võit.