Juhtkiri: lubaduste asemel eesmärgid

Kui inimene annab uusaastalubaduse, et hakkab sporti tegema, kaotab kaalu või jätab mõne kahjuliku harjumuse seljataha, siis see ei tundu üldsegi usaldusväärsena. Sellesse oleks justkui sisse kirjutatud, et umbes jaanuarikuu jooksul proovib lubaja ennast muuta, kuid enamasti edutult. Eesmärgi seadmise puhul vähemalt tundub, et soov oma elu suunata on tõsisem.