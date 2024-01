Rakvere linn on meie, mitte poliitikute oma

Praegusel juhul on selleks haavaks, mis oleks võinud jääda tekitamata, Rakvere linna lasteaedade ühendamine ühtse juhtimise alla. Võiks mõelda, et muutused pole ju alati pahad, kokkuhoid on ostujõud ja mida kõike veel. Mis aga antud juhul minul häirekellad helisema paneb, on see, et linnavalitsus oma korraldusega ei ole suutnud järgida kaasaegse juhtimise juurde kuuluvaid elementaarseid muudatuste juhtimise printsiipe. Alushariduse andmine on linnavalitsuse osutatav teenus linnaelanikele ja seda tarbib suur hulk Rakvere linna elanikke. Alushariduses on hõivatud suur hulk inimesi, kes on valdavalt pedagoogid ja abiõpetajad.