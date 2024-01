Tõenäoliselt on üks kõige levinumaid uue aasta lubadusi asuda enda füüsilist vormi parandama. Olgu selleks siis kas kaalu langetamine või lihastoonuse tõstmine. Sven Hõbemägi, üks Aqva spordikeskuse treeneritest, räägib, et massiline jõusaalitreeningutega liitumine on igaaastane nähtus ja vahe võrreldes jõusaali igapäevaeluga on märgatav.