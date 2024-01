Enamik Lehtse õpetajatest töötab osalise koormusega. Ehkki pedagooge on 20, on õpetajakohti kõigest üheksa. Täiskoormus on pedagoogidest tagatud vaid neljale. Lasteaialastega tegelevad kolm lasteaiaõpetajat, kelle kohta peetakse eraldi arvestust.