Rakvere teatris luuakse ajasildu

Lavastaja Artjom Garejev, Eesti teatri lavastajaauhinna laureaat aastal 2016, ütles, et «Madisoni maakonna sillad» oli Rakvere teatrilt väga hea pakkumine, sest tegemist on suurepärase materjaliga – dramaatilise armastuslooga –, ent samas oli see ettepanek tema jaoks väljakutse.