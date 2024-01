Sulailm Viru maratoni rada ära ei rikkunud

Maratoni peakorraldaja Tarmo Kärdi kinnitas, et rada pidas suurele sulale vastu ja kõik suusasõidud toimuvad esialgu plaanitud ulatuses. "Maraton toimub 14 kilomeetri distantsil, mida tuleb läbida kolm ringi. Poolmaratoni rada tuleb läbida kahel korral ja see on 10 kilomeetrit pikk. Kurikuulsad Mõedaka kõige hullemad tõusud on rajaprofiilist välja jäetud, et sõit oleks tavasuusatajale jõukohane," rääkis Kärdi.