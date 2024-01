Rakvere linn rühib rohelisema kaugkütte poole

Rakvere linnavolikogu 24. jaanuari istungil arutati ühe päevakorrapunktina ideed, mille kohaselt Adven Eesti AS uurib võimalusi, kuidas kasvatada Päikese tn asuva koostootmisjaama efektiivsust ja samas liikuda järjest üle taastuvkütuste kasutamisele, mis on samas viimase viie aasta jooksul kallinenud üle 2,5 korra.

Ühe võimalusena näeb Adven Eesti AS, et Päikese tn tootmisjaamale saaks paigaldada suitsugaaside kondensaatori, mille abil on võimalik saada kuni 30% lisasoojust, ilma täiendavat kütust kasutamata. Hakkepuit on nimelt 45-50% niiskusesisaldusega ja kondensaatori abil on võimalik muidu korstnast välja lenduv jääksoojus kinni püüda ja uuesti kaugküttevõrku lülitada. Lisaks saaks kinni püüda suurema koguse õhuheitmeid.