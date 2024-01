Tapa vallavolikogu revisjonikomisjonile valiti uus esimees

25. jaanuari istungil valiti Tapa vallavolikogu revisjonikomisjonile uus esimees, sest oli selgunud, et senine esimees Aivi Must ei saa jätkata huvide konflikti tõttu. Ta nimelt on valla asutuse ehk Tamsalu gümnaasiumi direktor. Sügisel, kui Must revisjonikomisjoni esimeheks oli valitud, oli see vallavolinikel kahe silma vahele jäänud.