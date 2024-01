Kolumn: mikrokosmos makrokosmoses

Ma ei ole kunagi päriselt hästi mõistnud, kuidas on võimalik nuriseda enda n-ö esimese maailma probleemide üle samal ajal, kui kusagil käib sõda või lapsed nälgivad. Kuigi säärane mõttekäik on hea harjutus väärtushinnangute seadistamisel, ei ole alati tegemist kõige tervislikuma lähenemisega. Sest maailma mured on suured ja iga päev Putini peale mõelda on halb.