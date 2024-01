Nädala kaja: üks päris piinlik nädal

Mitte et mul oleks midagi oma lapsega aja veetmise vastu, aga – kes vastutab? Kes vastutab teadmistesse tekkiva lünga eest? Nädal on kooliprotsessis päris pikk aeg, selle jooksul jõutakse õppida nii mõndagi uut. Kui nüüd lapsed peavad hakkama lünki tagantjärele täitma, on see laste suhtes ebaaus, nemad pole seda olukorda valinud. Aga kas eksamil tohib kirjutada mõne ülesande lahenduseks «Streik. Teema omandamata»?