Nädala lind: Kanakull

Kanakulli võiks nimetada tänapäeval pigem varesekulliks või tuvikulliks. Üha rohkem kanakulle on viimastel aastatel asunud elama linnadesse ja seal on neile põhiliseks toiduks just varesed, hakid ja tuvid. Mitte et maakullid põhiliselt kanadega maiustaks. Tõsi küll, metsakanalised on kanakullile tõepoolest olnud omal ajal põhiliseks toiduobjektiks, aga nende arvukuse vähenedes pole kanakull enam eriline kana kull.