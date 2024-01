Rakvere Raibe ⟩ OG Elektra talvepeo peaesinejad armastavad Virumaad

Ace of Base’i üks lauljatest Malin Berggren ütles Rakvere Raipele, et bänd otsustas sellega teha kummarduse Lääne-Virumaale, mis on ilma igasuguse kahtluseta nende kõige lemmikum koht maailmas. «Virumaa on minu jaoks alati olnud kui värvipalett, kust võib kõike leida,» ütles ta sotsiaalmeediasse postitatud videotervituses, milles kogu ansambel kannab seljas Rakvere tarva pildiga fliisjakke. «Lycka till,» lisas lauljatar.

Esinejad peole toonud agentuuri teatel üllatas retrostaaride avaldus ka neid. «Tõepoolest on suur heameel, et Ace of Base meid teab ja südames hoiab,» ütles agentuuri anonüümseks jääda soovinud pressiesindaja. «Omalt poolt teeme kõik, et nende kontsert sujuks hästi. Samuti tahan toonitada, et Ace of Base ei ole kindlasti enam väge täis. Nagu ka Alphaville pole igavesti noor. Ace of Base on lihtsalt üdini virupärane kollektiiv,» lisas ta.