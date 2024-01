Viru maraton ⟩ Uuest määrdereeglist kinnipidamine on iga sportlase kohustus

Viru maratoni ametlik määrdepartner on Skiwax. Määrdemees Tauri Kaasik ütles, et rada on siin äärmiselt kiire, kuid uued reeglid sportlastele ja määrdemeestele raskusi ei tohiks valmistada.

"Määrdetootjad on välja töötanud uued fluorivabad määrded ja ka meie jaoks on määrimisprotsess samasugune, kui varem," kirjeldas Kaasik. Määrdespetsialist ütles, et kui vaadata seni toimunud võistlusi, siis natuke on ajad läinud aeglasemaks. "Kui varem sõideti maailmakarikal 10 kilomeetrit 22 minutiga, siis nüüd on need ajad 23-24 minuti kandis." Samas ütles Kaasik, et külmemate ilmadega vahe nii suur ei ole ning rohkem on muutust tunda soojemate sulailmadega.