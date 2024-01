Joobes juht kaotas ristmikul suunataju ja põrutas lumevalli

Kurioosseks teeb õnnetuse aga asjaolu, et sündmuskohal polnud võimalik päris täpselt aru saada mis moodi autojuht ristmikul ära eksis ja vastassuunda jõudis. Antud ristmikul on igas suunas sõiduradasid eraldav ohutussaar ning võiks eeldada, et kuskilt sealt oli mees oma masinaga üle tulnud. Paraku lumel jälgi näha ei olnud.