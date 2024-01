Rakveres selgub viimane korvpalli karikavõistluste veerandfinalist

Kui esimesed veerandfinalistid selgusid juba oktoobris, siis kõnealune kohtumine on jäänud venima, kuna klubid ei leidnud varem sobivat ajaakent. RHKK treener Andres Sõber sõnas, et neil on tiimis meeleolud viiepallisüsteemis 3 suure plussiga või 4 miinus. "Üllatusvariant on alati olemas, poisid on kõvasti trenni teinud ja mängime ju suures saalis, nii et Peep ei saa kindlasti jalga sirgeks lasta," oli Sõber lootursikas.