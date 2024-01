Fotod ⟩ Sõmeru murutraktorikross algas võistlejate jaoks väikese vimkaga

Korraldajatel oli stardiprotseduuride läbi viimiseks varuks väikene üllatus. Nii mõnigi võistleja kergitas kulmu, kui võistluseelsel koosolekul teatati, et seekord tavapärast ühisstarti ei toimu. Selle asemel võtsid sõitjad sissekoha stardijoonel ning avapaugu kõlades tuli neil umbes sajameetrine teekond võistlusmasinateni läbida joostes mööda peegelsiledat rada. Naljatledes visati õhku veel klausel, et kes esimesena kohale jõuab võib endale ka masina valida. "Eks me oleme iga kord üritanud teha asja pealtvaatajatele veelgi nauditavamaks, selline stardiidee tuli pähe alles mõni päev enne võistlust, kui korraldustiimiga maha istusime," kirjeldas peakorraldaja Kaido Hein.