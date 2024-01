Reet Naarise sõnul osalesid streigis vaid üksikutest koolidest kõik õpetajad. Praeguseks on umbes pooled streigis osalenud õpetajaist tööle asunud.

"Osa õpetajaid naasid tööle juba möödunud nädalal," ütles Naaris ja lisas, et igal õpetajal on õigus öelda oma streigijuhile, et homme enam ei streigi.