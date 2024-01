Kadrina poisi leiutis aitaks tunduvalt pikendada diiselautode eluiga

Kristo isa Ain Kurve peab Kadrinas autoremonditöökoda, kus tegeleb peamiselt diagnostika ja elektritöödega. Nii isa kui poeg tõdevad, et tegelikult leiutajal autode hingeelu uurimise vastu huvi ei ole. "Mind huvitab arhitektuur ja soovin tulevikus programmeerimist õppida," selgitas Kristo. Tema väga head hinded lubaksid ülikooli õppima minna mistahes erialale. Kas hakkajal poisil on kõik hinded viied? "Veel kuidagi on," märkis Kristo. Küsimuse peale, kas mõnikord neli ka tuleb, vastas poiss ohates, et püüab siiski kõik hinded viied saada.