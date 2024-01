Kui varemalt on disainiagentuur Velvet aidanud kujundada omavalitsuste brände, siis sel korral võeti ette terve maakond. Kuna Lääne-Virumaa arengustrateegia on kirjutatud kuni aastani 2035, siis peaks Velveti esindajate sõnul bränd seisma värske ja kasutuskõlbulik vähemasti viis aastat. Brändiga kaasas olev turundusstrateegia on lahti kirjutatud kolmeks aastaks.