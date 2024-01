Kalendris tehti väike muudatus ning Palermo etapp siiski ära ei jää. Kui tuleval kolmapäeval ootavad sportlasi Tamsalu suusarajad, siis Palermo etapp on plaanitud sõbrapäevale, 14. veebruarile.

Korraldajad ütlesid oma teates, et neil, kes on end Palermo etapile juba registreerinud, kehtib registreering ka Tamsalus ja vastupidi. Lisaks palutakse vabandust, et Tamsalu etapi medalid kolmapäevaks valmis ei saa. Siiski ootab lõpetajaid finišis üllatusi ja medalid jõuavad sportlasteni järgmisel etapil.